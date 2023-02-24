Тюрин (Рябов кр. 22.07.69) Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрин (Рябов кр. 22.07.69) Николай Сергеевич

Тюрин (Рябов кр. 22.07.69) Николай Сергеевич

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Место рождения

по браку 1842 г.р. Никитино, 433824, Россия

Дата рождения

05.01.1847

Дата смерти

05.03.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1847

Отец: Тюрин Сергей Николаев

Мать: Тюрина Макрина Гордеевна

по браку 1842 г.р. Никитино, 433824, Россия
Бракосочетание
09.?.1860

Жена: Тюрина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
02.05.1862

Дочь: Тремасова Мавра Николаевна

Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
19.08.1864

Сын: Тюрин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.01.1866

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
01.12.1867

Сын: Тюрин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1870

Сын: Тюрин Федор

Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
23.07.1871

Дочь: Томкина Анна Николаева

Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1874

Дочь: Агрипина Николаева

Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
21.10.1877

Сын: Тюрин Яков Николаевич

Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
13.06.1880

Сын: Тюрин Федор Николаевич

Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Андреевна

с. Никитино
Смерть
05.03.1909
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
с.Никитино
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