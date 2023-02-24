Тюрин (Рябов кр. 22.07.69) Николай Сергеевич
Место рожденияпо браку 1842 г.р. Никитино, 433824, Россия
Дата рождения05.01.1847
Дата смерти05.03.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
05.01.1847
Отец: Тюрин Сергей Николаев
Мать: Тюрина Макрина Гордеевна
по браку 1842 г.р. Никитино, 433824, Россия
Бракосочетание
09.?.1860
Жена: Тюрина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
02.05.1862
Дочь: Тремасова Мавра Николаевна
Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
19.08.1864
Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
06.01.1866
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
01.12.1867
Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
16.02.1870
Сын: Тюрин Федор
Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
23.07.1871
Дочь: Томкина Анна Николаева
Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
22.06.1874
Дочь: Агрипина Николаева
Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
21.10.1877
Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
13.06.1880
Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Андреевна
с. Никитино
Смерть
05.03.1909
Похороны
Неизвестно
с.Никитино