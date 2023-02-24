Тремасова (Тюрина) Мавра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1862
Рождение ребёнка
01.12.1881
Сын: Тремасов Николай Герасимович
Отец ребёнка: Тремасов Герасим Терентьевич
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1881
Рождение ребёнка
17.12.1883
Дочь: Анисия Герасимовна
Отец ребёнка: Тремасов Герасим Терентьевич
Рождение ребёнка
13.04.1885
Дочь: Агафья Герасимовна
Отец ребёнка: Тремасов Герасим Терентьевич
Рождение ребёнка
08.08.1887
Дочь: Наталья Герасимовна
Отец ребёнка: Тремасов Герасим Терентьевич
Рождение ребёнка
15.01.1890
Сын: Тремасов Павел Герасимович
Отец ребёнка: Тремасов Герасим Терентьевич
с. Никитино
Рождение ребёнка
01.02.1892
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1894
Дочь: Екатерина Герасимовна
Отец ребёнка: Тремасов Герасим Терентьевич
Рождение ребёнка
08.08.1896
Дочь: Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Тремасов Герасим Терентьевич
Рождение ребёнка
01.04.1901
Дочь: Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Тремасов Герасим Терентьевич
Рождение ребёнка
04.07.1903
Сын: Тремасов Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Тремасов Герасим Терентьевич
Рождение ребёнка
04.07.1903
Дочь: Ефимия Герасимовна
Отец ребёнка: Тремасов Герасим Терентьевич
Смерть
Неизвестно