Тюрина Евдокия Андреевна
женский, родилась 1839, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 24.12.1916
ОтецАндрей. Возм. Алексей Осипов СюлаевНеизвестно г.р.
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Отец: Андрей. Возм. Алексей Осипов Сюлаев
Мать: не указана
Дочь: Тремасова (Тюрина) Мавра Мавра/ Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич
Дочь: (Тюрина) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич
Сын: Тюрин Николай Билетный Солдат Николаевич
Отец ребёнка: Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич
Сын: Тюрин Федор Николаев
Отец ребёнка: Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич
Дочь: Томкина (Тюрина) Анна Николаева
Отец ребёнка: Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич
Дочь: (Тюрина) Агрипина Николаева
Отец ребёнка: Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич
Сын: Тюрин Федор Уч Пмв Николаевич
Отец ребёнка: Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич
по браку род. 1839 г.