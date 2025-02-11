Тюрина Евдокия Андреевна 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюрина Евдокия Андреевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1839, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 24.12.1916

Отец
Андрей. Возм. Алексей Осипов СюлаевНеизвестно г.р.
Супруги
Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич1842 г.р.
Дети
Тремасова (Тюрина) Мавра Мавра/ Марфа Николаевна02.05.1862 г.р.
Тюрин Андрей Николаевич19.08.1864 г.р.
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Место
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Рождение
1839

Отец: Андрей. Возм. Алексей Осипов Сюлаев

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

по браку род. 1839 г.

Бракосочетание
09.11.1860

Муж: Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.05.1862

Дочь: Тремасова (Тюрина) Мавра Мавра/ Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.08.1864

Сын: Тюрин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.01.1866

Дочь: (Тюрина) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.12.1867

Сын: Тюрин Николай Билетный Солдат Николаевич

Отец ребёнка: Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.02.1870

Сын: Тюрин Федор Николаев

Отец ребёнка: Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.07.1871

Дочь: Томкина (Тюрина) Анна Николаева

Отец ребёнка: Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.06.1874

Дочь: (Тюрина) Агрипина Николаева

Отец ребёнка: Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.10.1877

Сын: Тюрин Яков Николаевич

Отец ребёнка: Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.06.1880

Сын: Тюрин Федор Уч Пмв Николаевич

Отец ребёнка: Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
24.12.1916

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