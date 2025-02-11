Тюрин Яков Николаевич 21.10.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюрин Яков Николаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 21.10.1877, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 19.10.1879, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич1842 г.р.
Мать
Тюрина Евдокия Андреевна1839 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1877

Отец: Тюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич

Мать: Тюрина Евдокия Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
19.10.1879
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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