Тюрин Яков Николаевич
мужской, родился 21.10.1877, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 19.10.1879, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецТюрин (Рябов Кр-Й 22.07.69) Николай Сергеевич1842 г.р.
МатьТюрина Евдокия Андреевна1839 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1877
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.10.1879
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область