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Тремасов Павел Герасимович

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Место рождения

с. Никитино

Дата рождения

15.01.1890

Дата смерти

06.10.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1890

Отец: Тремасов Герасим Терентьевич

Мать: Тремасова Мавра Николаевна

с. Никитино
Бракосочетание
07.02.1910

Жена: Юртаева (тремасова - 1 Брак) Соломония Степановна

Рождение ребёнка
04.12.1910

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Юртаева (тремасова - 1 Брак) Соломония Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1912

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Юртаева (тремасова - 1 Брак) Соломония Степановна

Смерть
06.10.1912
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