Тремасов Павел Герасимович
Место рожденияс. Никитино
Дата рождения15.01.1890
Дата смерти06.10.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1890
с. Никитино
Бракосочетание
07.02.1910
Рождение ребёнка
04.12.1910
Дочь: Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Юртаева (тремасова - 1 Брак) Соломония Степановна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1912
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Юртаева (тремасова - 1 Брак) Соломония Степановна
Смерть
06.10.1912