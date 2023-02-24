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Тремасов Герасим Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1861

Отец: Тремасов Терентий Петрович

Мать: Тремасова Акулина Андреевна

Рождение ребёнка
01.12.1881

Сын: Тремасов Николай Герасимович

Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1881

Жена: Тремасова Мавра Николаевна

Рождение ребёнка
17.12.1883

Дочь: Анисия Герасимовна

Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна

Рождение ребёнка
13.04.1885

Дочь: Агафья Герасимовна

Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна

Рождение ребёнка
08.08.1887

Дочь: Наталья Герасимовна

Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна

Рождение ребёнка
15.01.1890

Сын: Тремасов Павел Герасимович

Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна

с. Никитино
Рождение ребёнка
01.02.1892

Сын: Тремасов (св. О Бр. Выд. 3.06.1949.) Семен Герасимович

Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна

Рождение ребёнка
Между 1893 и 1894

Дочь: Екатерина Герасимовна

Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна

Рождение ребёнка
08.08.1896

Дочь: Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна

Рождение ребёнка
01.04.1901

Дочь: Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна

Рождение ребёнка
04.07.1903

Сын: Тремасов Сергей Герасимович

Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна

Рождение ребёнка
04.07.1903

Дочь: Ефимия Герасимовна

Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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