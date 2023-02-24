Тремасов Герасим Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1861
Рождение ребёнка
01.12.1881
Сын: Тремасов Николай Герасимович
Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1881
Рождение ребёнка
17.12.1883
Дочь: Анисия Герасимовна
Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна
Рождение ребёнка
13.04.1885
Дочь: Агафья Герасимовна
Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна
Рождение ребёнка
08.08.1887
Дочь: Наталья Герасимовна
Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна
Рождение ребёнка
15.01.1890
Сын: Тремасов Павел Герасимович
Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна
с. Никитино
Рождение ребёнка
01.02.1892
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1894
Дочь: Екатерина Герасимовна
Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна
Рождение ребёнка
08.08.1896
Дочь: Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна
Рождение ребёнка
01.04.1901
Дочь: Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна
Рождение ребёнка
04.07.1903
Сын: Тремасов Сергей Герасимович
Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна
Рождение ребёнка
04.07.1903
Дочь: Ефимия Герасимовна
Мать ребёнка: Тремасова Мавра Николаевна
Смерть
Неизвестно