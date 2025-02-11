Тремасова (Старкина) Акулина Андреевна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Тремасова (Старкина) Акулина Андреевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1828, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 10.12.1883, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Старкин Андрей Степанович1802 г.р.
Мать
Старкина Федосья Юдиновна1805 г.р.
Супруги
Тремасов Терентий Петрович05.04.1828 г.р.
Дети
Тремасов Никанор Терентьевич21.07.1848 г.р.
Тремасов Ефрем08.02.1851 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Старкин Андрей Степанович

Мать: Старкина Федосья Юдиновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

43

Бракосочетание
14.05.1847

Муж: Тремасов Терентий Петрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.07.1848

Сын: Тремасов Никанор Терентьевич

Отец ребёнка: Тремасов Терентий Петрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

47

Рождение ребёнка
08.02.1851

Сын: Тремасов Ефрем

Отец ребёнка: Тремасов Терентий Петрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Сюлаева (Тремасова) Наталья Терентьевна

Отец ребёнка: Тремасов Терентий Петрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.11.1855

Сын: Тремасов Павел Терентьевич

Отец ребёнка: Тремасов Терентий Петрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.08.1857

Сын: Тремасов Иван Билетный Солдат Терентьевич

Отец ребёнка: Тремасов Терентий Петрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

44

Рождение ребёнка
25.02.1861

Сын: Тремасов Герасим Терентьевич

Отец ребёнка: Тремасов Терентий Петрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.01.1865

Дочь: Кошкина (Тремасова) Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Тремасов Терентий Петрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1868

Сын: Тремасов Спиридон Терентьевич

Отец ребёнка: Тремасов Терентий Петрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
10.12.1883
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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