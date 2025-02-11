Тремасова (Старкина) Акулина Андреевна
женский, родилась 1828, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 10.12.1883, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСтаркин Андрей Степанович1802 г.р.
МатьСтаркина Федосья Юдиновна1805 г.р.
Супруги
Дети
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Сын: Тремасов Никанор Терентьевич
Отец ребёнка: Тремасов Терентий Петрович
Сын: Тремасов Ефрем
Отец ребёнка: Тремасов Терентий Петрович
Дочь: Сюлаева (Тремасова) Наталья Терентьевна
Отец ребёнка: Тремасов Терентий Петрович
Сын: Тремасов Павел Терентьевич
Отец ребёнка: Тремасов Терентий Петрович
Сын: Тремасов Иван Билетный Солдат Терентьевич
Отец ребёнка: Тремасов Терентий Петрович
Сын: Тремасов Герасим Терентьевич
Отец ребёнка: Тремасов Терентий Петрович
Дочь: Кошкина (Тремасова) Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Тремасов Терентий Петрович
Сын: Тремасов Спиридон Терентьевич
Отец ребёнка: Тремасов Терентий Петрович