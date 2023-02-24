(Тремасова) Наталья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тремасова) Наталья Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Тремасов Терентий Петрович

Мать: Тремасова Акулина Андреевна

Бракосочетание
06.02.1878

Муж: Сюлаев Ермолай Флорович

Рождение ребёнка
16.01.1880

Дочь: Ксения Ермолаевна

Отец ребёнка: Сюлаев Ермолай Флорович

Рождение ребёнка
13.10.1881

Сын: Сюлаев Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Сюлаев Ермолай Флорович

Рождение ребёнка
06.03.1884

Дочь: Дарья Ермолаевна

Отец ребёнка: Сюлаев Ермолай Флорович

Рождение ребёнка
23.05.1885

Дочь: Елена Ермолаевна

Отец ребёнка: Сюлаев Ермолай Флорович

Рождение ребёнка
08.10.1887

Дочь: Прасковья Ермолаевна

Отец ребёнка: Сюлаев Ермолай Флорович

Рождение ребёнка
25.08.1890

Дочь: Енотова Марфа Ермолаевна

Отец ребёнка: Сюлаев Ермолай Флорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сюлаев Аким Ермолаевич

Отец ребёнка: Сюлаев Ермолай Флорович

Смерть
Неизвестно
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