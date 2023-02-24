(Тремасова) Наталья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
06.02.1878
Рождение ребёнка
16.01.1880
Дочь: Ксения Ермолаевна
Отец ребёнка: Сюлаев Ермолай Флорович
Рождение ребёнка
13.10.1881
Отец ребёнка: Сюлаев Ермолай Флорович
Рождение ребёнка
06.03.1884
Дочь: Дарья Ермолаевна
Отец ребёнка: Сюлаев Ермолай Флорович
Рождение ребёнка
23.05.1885
Дочь: Елена Ермолаевна
Отец ребёнка: Сюлаев Ермолай Флорович
Рождение ребёнка
08.10.1887
Дочь: Прасковья Ермолаевна
Отец ребёнка: Сюлаев Ермолай Флорович
Рождение ребёнка
25.08.1890
Дочь: Енотова Марфа Ермолаевна
Отец ребёнка: Сюлаев Ермолай Флорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сюлаев Ермолай Флорович
Смерть
Неизвестно