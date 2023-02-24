Сюлаев Иван Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1881
Отец: Сюлаев Ермолай Флорович
Мать: Наталья Терентьевна
Бракосочетание
14.?.1901
Рождение ребёнка
08.01.1902
Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
24.01.1904
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
13.07.1906
Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
03.12.1908
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
14.05.1911
Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
24.12.1912
Дочь: Гобузова Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Федоровна
село Никитино, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.03.1915
Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Федоровна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Федоровна
Смерть
Неизвестно