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Сюлаев Иван Ермолаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1881

Отец: Сюлаев Ермолай Флорович

Мать: Наталья Терентьевна

Бракосочетание
14.?.1901

Жена: Сюлаева Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
08.01.1902

Сын: Сюлаев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
24.01.1904

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
13.07.1906

Сын: Сюлаев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
03.12.1908

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
14.05.1911

Сын: Сюлаев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
24.12.1912

Дочь: Гобузова Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Федоровна

село Никитино, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.03.1915

Сын: Сюлаев Степан Иванович

Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Сюлаев Максим Иванович

Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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