Сюлаев Степан Иванович
мужской, родился 26.03.1915, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 19.02.1942, Ёна, Ковдорский район, Мурманская область
ОтецСюлаев Иван Ермолаевич13.10.1881 г.р.
МатьСюлаева (Куркина) Наталья ФедоровнаОколо 1879 г.р.
Супруги
Сюлаева (Сорокина) Нина Григорьевна18.11.1911 г.р.
Дети
Пивкина (Сюлаева) Валентина Степановна10.03.1937 г.р.
(Сюлаева) Лидия Степановна24.08.1939 г.р.Показать еще 2
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Рождение
26.03.1915
Бракосочетание
25.08.1936
Рождение ребёнка
10.03.1937
Дочь: Пивкина (Сюлаева) Валентина Степановна
Мать ребёнка: Сюлаева (Сорокина) Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
24.08.1939
Дочь: (Сюлаева) Лидия Степановна
Мать ребёнка: Сюлаева (Сорокина) Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
23.08.1940
Сын: Сюлаев Владимир Степанович
Мать ребёнка: Сюлаева (Сорокина) Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
19.02.1942
Мать ребёнка: Сюлаева (Сорокина) Нина Григорьевна
Смерть
19.02.1942
Ёна, Ковдорский район, Мурманская область
Похороны
Неизвестно
Нямозеро, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область