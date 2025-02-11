Сюлаев Степан Иванович 26.03.1915 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюлаев Степан Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 26.03.1915, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 19.02.1942, Ёна, Ковдорский район, Мурманская область

Отец
Сюлаев Иван Ермолаевич13.10.1881 г.р.
Мать
Сюлаева (Куркина) Наталья ФедоровнаОколо 1879 г.р.
Супруги
Сюлаева (Сорокина) Нина Григорьевна18.11.1911 г.р.
Дети
Пивкина (Сюлаева) Валентина Степановна10.03.1937 г.р.
(Сюлаева) Лидия Степановна24.08.1939 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1915

Отец: Сюлаев Иван Ермолаевич

Мать: Сюлаева (Куркина) Наталья Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
25.08.1936

Жена: Сюлаева (Сорокина) Нина Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.03.1937

Дочь: Пивкина (Сюлаева) Валентина Степановна

Мать ребёнка: Сюлаева (Сорокина) Нина Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.08.1939

Дочь: (Сюлаева) Лидия Степановна

Мать ребёнка: Сюлаева (Сорокина) Нина Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.08.1940

Сын: Сюлаев Владимир Степанович

Мать ребёнка: Сюлаева (Сорокина) Нина Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.02.1942

Сын: Сюлаев Виктор Степанович

Мать ребёнка: Сюлаева (Сорокина) Нина Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
19.02.1942
Ёна, Ковдорский район, Мурманская область

Причина смерти: убит | Мурманская обл., ДПП 57 км

Похороны
Неизвестно
Нямозеро, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область

22.02.1942 Нямозеро, 57 км, ж/д, западнее, 100 м, могила № 108, ряд 2, 4-й от северного края

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