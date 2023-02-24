(Сюлаева) Лидия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сюлаева) Лидия Степановна

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Место рождения

Никитино Барановский р-н Пензенская юбласть

Дата рождения

24.08.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1939

Отец: Сюлаев Степан Иванович

Мать: Сюлаева Нина Григорьевна

Никитино Барановский р-н Пензенская юбласть
Смерть
Неизвестно
Никитино Барановский р-н Пензенская юбласть
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
с. Никитино Барановский р-н Пензенская область
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