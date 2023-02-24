(Сюлаева) Лидия Степановна
Место рожденияНикитино Барановский р-н Пензенская юбласть
Дата рождения24.08.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1939
Отец: Сюлаев Степан Иванович
Мать: Сюлаева Нина Григорьевна
Никитино Барановский р-н Пензенская юбласть
Смерть
Неизвестно
Никитино Барановский р-н Пензенская юбласть
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
с. Никитино Барановский р-н Пензенская область