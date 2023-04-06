Сюлаева (Куркина) Наталья Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Куркин Федор Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.?.1901
Рождение ребёнка
08.01.1902
Отец ребёнка: Сюлаев Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
24.01.1904
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сюлаев Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
13.07.1906
Отец ребёнка: Сюлаев Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
03.12.1908
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Сюлаев Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
14.05.1911
Отец ребёнка: Сюлаев Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
24.12.1912
Дочь: Гобузова Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Сюлаев Иван Ермолаевич
село Никитино, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.03.1915
Отец ребёнка: Сюлаев Иван Ермолаевич
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Сюлаев Иван Ермолаевич
Смерть
Неизвестно