Сюлаева (Куркина) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюлаева (Куркина) Наталья Федоровна

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Куркин Федор Петрович

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.?.1901

Муж: Сюлаев Иван Ермолаевич

Рождение ребёнка
08.01.1902

Сын: Сюлаев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Сюлаев Иван Ермолаевич

Рождение ребёнка
24.01.1904

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сюлаев Иван Ермолаевич

Рождение ребёнка
13.07.1906

Сын: Сюлаев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Сюлаев Иван Ермолаевич

Рождение ребёнка
03.12.1908

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Сюлаев Иван Ермолаевич

Рождение ребёнка
14.05.1911

Сын: Сюлаев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Сюлаев Иван Ермолаевич

Рождение ребёнка
24.12.1912

Дочь: Гобузова Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Сюлаев Иван Ермолаевич

село Никитино, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.03.1915

Сын: Сюлаев Степан Иванович

Отец ребёнка: Сюлаев Иван Ермолаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Сюлаев Максим Иванович

Отец ребёнка: Сюлаев Иван Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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