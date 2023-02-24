Гобузова (Сюлаева) Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гобузова (Сюлаева) Анисия Ивановна

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Место рождения

село Никитино, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская область

Дата рождения

24.12.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1912

Отец: Сюлаев Иван Ермолаевич

Мать: Сюлаева Наталья Федоровна

село Никитино, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.09.1938

Дочь: Бусарова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Гобузов Илья Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гобузов Илья Иванович

Смерть
Неизвестно
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