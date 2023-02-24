Гобузова (Сюлаева) Анисия Ивановна
Место рождениясело Никитино, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская область
Дата рождения24.12.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1912
Отец: Сюлаев Иван Ермолаевич
село Никитино, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.09.1938
Дочь: Бусарова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Гобузов Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно