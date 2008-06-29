Пивкина (Сюлаева) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивкина (Сюлаева) Валентина Степановна

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Место рождения

с. Никитино,Барановский р-н,Куйбышевской обл.

Дата рождения

10.03.1937

Дата смерти

29.06.2008

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1937

Отец: Сюлаев Степан Иванович

Мать: Сюлаева Нина Григорьевна

с. Никитино,Барановский р-н,Куйбышевской обл.
Бракосочетание
13.?.1959

Муж: Пивкин Александр Дмитриевич

Давыдовский с/с,Николаевского р-на,Ульяновской области
Рождение ребёнка
01.01.1960

Сын: Пивкин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Пивкин Александр Дмитриевич

Ульяновская область, с. Губашево
Рождение ребёнка
01.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пивкин Александр Дмитриевич

Пензенская область, г.Кузнецк
Рождение ребёнка
06.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пивкин Александр Дмитриевич

Кузнецк Пензенская область
Смерть
29.06.2008
город Кузнецк Пензенской области
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
город Кузнецк
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