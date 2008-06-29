Пивкина (Сюлаева) Валентина Степановна
Место рожденияс. Никитино,Барановский р-н,Куйбышевской обл.
Дата рождения10.03.1937
Дата смерти29.06.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1937
Отец: Сюлаев Степан Иванович
Мать: Сюлаева Нина Григорьевна
с. Никитино,Барановский р-н,Куйбышевской обл.
Бракосочетание
13.?.1959
Давыдовский с/с,Николаевского р-на,Ульяновской области
Рождение ребёнка
01.01.1960
Сын: Пивкин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Пивкин Александр Дмитриевич
Ульяновская область, с. Губашево
Рождение ребёнка
01.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пивкин Александр Дмитриевич
Пензенская область, г.Кузнецк
Рождение ребёнка
06.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пивкин Александр Дмитриевич
Кузнецк Пензенская область
Смерть
29.06.2008
город Кузнецк Пензенской области
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
город Кузнецк