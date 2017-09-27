Пивкин Александр Дмитриевич
Место рождениясело Губашево Николаевский р-н Средневолжский край
Дата рождения03.03.1932
Дата смерти27.09.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1932
село Губашево Николаевский р-н Средневолжский край
Бракосочетание
13.?.1959
Давыдовский с/с,Николаевского р-на,Ульяновской области
Рождение ребёнка
01.01.1960
Сын: Пивкин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Пивкина Валентина Степановна
Ульяновская область, с. Губашево
Рождение ребёнка
01.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пивкина Валентина Степановна
Пензенская область, г.Кузнецк
Рождение ребёнка
06.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пивкина Валентина Степановна
Кузнецк Пензенская область
Смерть
27.09.2017
город Кузнецк Пензенская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
город Кузнецк Пензенская область