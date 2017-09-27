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Пивкин Александр Дмитриевич

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Место рождения

село Губашево Николаевский р-н Средневолжский край

Дата рождения

03.03.1932

Дата смерти

27.09.2017

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1932

Отец: Пивкин Дмитрий Егорович

Мать: Пивкина Анастасия Петровна

село Губашево Николаевский р-н Средневолжский край
Бракосочетание
13.?.1959

Жена: Пивкина Валентина Степановна

Давыдовский с/с,Николаевского р-на,Ульяновской области
Рождение ребёнка
01.01.1960

Сын: Пивкин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Пивкина Валентина Степановна

Ульяновская область, с. Губашево
Рождение ребёнка
01.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пивкина Валентина Степановна

Пензенская область, г.Кузнецк
Рождение ребёнка
06.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пивкина Валентина Степановна

Кузнецк Пензенская область
Смерть
27.09.2017
город Кузнецк Пензенская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
город Кузнецк Пензенская область
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