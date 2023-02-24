Пивкина (Юртаева) Анастасия Петровна
Место рожденияс. Губашево Хвалынский уезд Саратовская губерния
Дата рождения23.10.1900
Дата смерти26.11.1962
ПолЖенский
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.10.1900
Отец: Юртаев Петр Николаевич
с. Губашево Хвалынский уезд Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1932
Сын: Пивкин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Пивкин Дмитрий Егорович
село Губашево Николаевский р-н Средневолжский край
Смерть
26.11.1962
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Губашево Николаевский район Ульяновская область