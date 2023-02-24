Пивкина (Юртаева) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивкина (Юртаева) Анастасия Петровна

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Место рождения

с. Губашево Хвалынский уезд Саратовская губерния

Дата рождения

23.10.1900

Дата смерти

26.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1900

Отец: Юртаев Петр Николаевич

Мать: Юртаева Мелания Гавриловна

с. Губашево Хвалынский уезд Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1932

Сын: Пивкин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Пивкин Дмитрий Егорович

село Губашево Николаевский р-н Средневолжский край
Смерть
26.11.1962
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Губашево Николаевский район Ульяновская область
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