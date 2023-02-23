Юртаева Мелания Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юртаева Мелания Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1900

Дочь: Пивкина Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Юртаев Петр Николаевич

с. Губашево Хвалынский уезд Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1906

Сын: Юртаев Федор Петрович

Отец ребёнка: Юртаев Петр Николаевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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