Юртаева Мелания Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1900
Дочь: Пивкина Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Юртаев Петр Николаевич
с. Губашево Хвалынский уезд Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1906
Отец ребёнка: Юртаев Петр Николаевич
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно