город Кузнецк, город Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область (на 2019) — Familio

Кузнецк

город Кузнецк, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Города
6КУЗНЕЦК. Уездный.При рч. Труеве.1619226227460626766Церквей православных 4. Часовня 1. Училищ 3. Больница 1. Ярмарка 1. Заводов и фабрик 67.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область
13291Кузнецкгород обл. знач.53°07'46°36'N-38-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, город Кузнецк
56705000001г Кузнецкгород
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