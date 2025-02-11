Сюлаев Виктор Степанович
мужской, родился 19.02.1942, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 08.08.1997, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
ОтецСюлаев Степан Иванович26.03.1915 г.р.
МатьСюлаева (Сорокина) Нина Григорьевна18.11.1911 г.р.
Супруги
Сюлаева (Матвеева) Лидия Григорьевна02.03.1942 г.р.
Дети
Сюлаев Александр Викторович30.07.1965 г.р.
Сюлаев Анатолий Викторович29.08.1967 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1942
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1965
Сын: Сюлаев Александр Викторович
Мать ребёнка: Сюлаева (Матвеева) Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
29.08.1967
Сын: Сюлаев Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Сюлаева (Матвеева) Лидия Григорьевна
Смерть
08.08.1997
Похороны
Неизвестно