Сюлаев Виктор Степанович 19.02.1942 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюлаев Виктор Степанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.02.1942, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 08.08.1997, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Отец
Сюлаев Степан Иванович26.03.1915 г.р.
Мать
Сюлаева (Сорокина) Нина Григорьевна18.11.1911 г.р.
Супруги
Сюлаева (Матвеева) Лидия Григорьевна02.03.1942 г.р.
Дети
Сюлаев Александр Викторович30.07.1965 г.р.
Сюлаев Анатолий Викторович29.08.1967 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1942

Отец: Сюлаев Степан Иванович

Мать: Сюлаева (Сорокина) Нина Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюлаева (Матвеева) Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
30.07.1965

Сын: Сюлаев Александр Викторович

Мать ребёнка: Сюлаева (Матвеева) Лидия Григорьевна

Подсобное хоз-во им.М.Горького Николаевский р-н Ульяновская Область

Рождение ребёнка
29.08.1967

Сын: Сюлаев Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Сюлаева (Матвеева) Лидия Григорьевна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Смерть
08.08.1997
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Причина смерти: Болезнь

Похороны
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

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