Сюлаева (Матвеева) Лидия Григорьевна 02.03.1942 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюлаева (Матвеева) Лидия Григорьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 02.03.1942, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 15.07.2014, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Отец
Матвеев Григорий Уч. Вов Григорьевич29.04.1910 г.р.
Мать
Матвеева (Маризина) Анна Алексеевна1912 г.р.
Супруги
Сюлаев Виктор Степанович19.02.1942 г.р.
Дети
Сюлаев Александр Викторович30.07.1965 г.р.
Сюлаев Анатолий Викторович29.08.1967 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1942

Отец: Матвеев Григорий Уч. Вов Григорьевич

Мать: Матвеева (Маризина) Анна Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюлаев Виктор Степанович

Рождение ребёнка
30.07.1965

Сын: Сюлаев Александр Викторович

Отец ребёнка: Сюлаев Виктор Степанович

Подсобное хоз-во им.М.Горького Николаевский р-н Ульяновская Область

Рождение ребёнка
29.08.1967

Сын: Сюлаев Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Сюлаев Виктор Степанович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Смерть
15.07.2014
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Причина смерти: Болезнь

Похороны
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

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