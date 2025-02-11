Сюлаева (Матвеева) Лидия Григорьевна
женский, родилась 02.03.1942, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 15.07.2014, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
ОтецМатвеев Григорий Уч. Вов Григорьевич29.04.1910 г.р.
МатьМатвеева (Маризина) Анна Алексеевна1912 г.р.
Супруги
Сюлаев Виктор Степанович19.02.1942 г.р.
Дети
Сюлаев Александр Викторович30.07.1965 г.р.
Сюлаев Анатолий Викторович29.08.1967 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1942
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1965
Сын: Сюлаев Александр Викторович
Отец ребёнка: Сюлаев Виктор Степанович
Рождение ребёнка
29.08.1967
Сын: Сюлаев Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Сюлаев Виктор Степанович
Смерть
15.07.2014
Похороны
Неизвестно