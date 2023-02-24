Матвеев Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеев Григорий Григорьевич

Матвеев Григорий Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1910

Дата смерти

02.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1910

Отец: Матвеев Григорий Панкратович

Мать: Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
02.03.1942

Дочь: Сюлаева Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Матвеева Анна Алексеевна

Никитино Барановский р-н Пензенская юбласть
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Г. Саранск Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Матвеева Анна Алексеевна

Саранск?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Матвеева Анна Алексеевна

с.Никитино, Николаевский р-н, Ульяновской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Анна Алексеевна

Смерть
02.03.1943
Причина смерти: пропал б/в
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close