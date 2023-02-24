Матвеев Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1910
Дата смерти02.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1910
Отец: Матвеев Григорий Панкратович
Мать: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
02.03.1942
Дочь: Сюлаева Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Матвеева Анна Алексеевна
Никитино Барановский р-н Пензенская юбласть
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Г. Саранск Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Матвеева Анна Алексеевна
Саранск?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Матвеева Анна Алексеевна
с.Никитино, Николаевский р-н, Ульяновской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвеева Анна Алексеевна
Смерть
02.03.1943
Причина смерти: пропал б/в