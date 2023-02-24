Матвеев г. Саранск Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев г. Саранск Николай Григорьевич

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Место рождения

Саранск?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Григорий Григорьевич

Мать: Матвеева Анна Алексеевна

Саранск?
Рождение ребёнка
30.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Саранск
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