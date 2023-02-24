Матвеева (Маризина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Маризина) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Моризев (маризин) Алексей Павлович

Мать: Маризина Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
02.03.1942

Дочь: Сюлаева Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Матвеев Григорий Григорьевич

Никитино Барановский р-н Пензенская юбласть
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Г. Саранск Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Матвеев Григорий Григорьевич

Саранск?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Матвеев Григорий Григорьевич

с.Никитино, Николаевский р-н, Ульяновской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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