Матвеева (Маризина) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
02.03.1942
Дочь: Сюлаева Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Матвеев Григорий Григорьевич
Никитино Барановский р-н Пензенская юбласть
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Г. Саранск Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Матвеев Григорий Григорьевич
Саранск?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Матвеев Григорий Григорьевич
с.Никитино, Николаевский р-н, Ульяновской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно