Маризина (Тюрина (св. о рожд. 26.06.43.)) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаризина (Тюрина (св. о рожд. 26.06.43.)) Прасковья Андреевна

Маризина (Тюрина (св. о рожд. 26.06.43.)) Прасковья Андреевна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1888

Отец: Тюрин Андрей Николаевич

Мать: Тюрина Анисия Дмитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.02.1908

Муж: Моризев (маризин) Алексей Павлович

Никитино, Россия, Саратовской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1910

Сын: Маризин (моризев) Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Матвеева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Алексей Павлович

Рождение ребёнка
15.03.1914

Дочь: Пивцаева Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Алексей Павлович

Рождение ребёнка
25.12.1915

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Алексей Павлович

Рождение ребёнка
15.08.1918

Сын: Маризин Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Алексей Павлович

Рождение ребёнка
28.10.1923

Дочь: Кепшина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Алексей Павлович

Рождение ребёнка
09.07.1927

Сын: Маризин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Алексей Павлович

Рождение ребёнка
06.12.1930

Дочь: Шалина Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно
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