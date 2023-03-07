Маризина (Тюрина (св. о рожд. 26.06.43.)) Прасковья Андреевна
Место рождения
Дата рождения09.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1888
Отец: Тюрин Андрей Николаевич
Мать: Тюрина Анисия Дмитриевна
Бракосочетание
08.02.1908
Никитино, Россия, Саратовской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1910
Сын: Маризин (моризев) Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Матвеева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Алексей Павлович
Рождение ребёнка
15.03.1914
Дочь: Пивцаева Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Алексей Павлович
Рождение ребёнка
25.12.1915
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Алексей Павлович
Рождение ребёнка
15.08.1918
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Алексей Павлович
Рождение ребёнка
28.10.1923
Дочь: Кепшина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Алексей Павлович
Рождение ребёнка
09.07.1927
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Алексей Павлович
Рождение ребёнка
06.12.1930
Дочь: Шалина Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Алексей Павлович
Смерть
Неизвестно