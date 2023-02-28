Тюрина (Гараева) Анисия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиПосле 1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Гараев Дмитрий Петрович
Мать: Матрена Кононовна
Бракосочетание
16.01.1884
Рождение ребёнка
25.03.1885
Отец ребёнка: Тюрин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
26.07.1886
Отец ребёнка: Тюрин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
09.10.1888
Дочь: Маризина Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Тюрин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
22.04.1891
Дочь: Чернова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Тюрин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
07.08.1893
Отец ребёнка: Тюрин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
05.11.1895
Дочь: Дорогова? Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Тюрин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
22.01.1898
Дочь: Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Тюрин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
09.03.1900
Сын: Тюрин Св. О Р.2.04.1965 Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Тюрин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
21.07.1903
Сын: Тюрин Св Во 20.01.1939 Семен Андреевич
Отец ребёнка: Тюрин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вирясова? Барнаул? Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Тюрин Андрей Николаевич
Смерть
После 1928