Тюрина (Гараева) Анисия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина (Гараева) Анисия Дмитриевна

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

После 1928

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Гараев Дмитрий Петрович

Мать: Матрена Кононовна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.01.1884

Муж: Тюрин Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
25.03.1885

Сын: Тюрин Гаврил Андреевич

Отец ребёнка: Тюрин Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
26.07.1886

Сын: Тюрин Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Тюрин Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
09.10.1888

Дочь: Маризина Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Тюрин Андрей Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.04.1891

Дочь: Чернова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Тюрин Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
07.08.1893

Сын: Тюрин Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Тюрин Андрей Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1895

Дочь: Дорогова? Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Тюрин Андрей Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.01.1898

Дочь: Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Тюрин Андрей Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1900

Сын: Тюрин Св. О Р.2.04.1965 Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Тюрин Андрей Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.07.1903

Сын: Тюрин Св Во 20.01.1939 Семен Андреевич

Отец ребёнка: Тюрин Андрей Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вирясова? Барнаул? Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Тюрин Андрей Николаевич

Смерть
После 1928
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