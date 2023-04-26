Гараев Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 22.09.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Гараев Петр Ильич
Мать: Гараева Степанида
Место жительства
12.09.1850
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Барановская волость, деревня Давыдовка
Рождение ребёнка
1856
Сын: Глухов Ботов Гараев Игаев Илья Дмитриевич
Мать ребёнка: Матрена Кононовна
дер. Собакина
Рождение ребёнка
1857
Сын: Гараев Св. 18.01.1888 Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Матрена Кононовна
дер. Собакина
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Тюрина Анисия Дмитриевна
Мать ребёнка: Матрена Кононовна
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1869
Мать ребёнка: Матрена Кононовна
Смерть
После 22.09.1885