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Гараев Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 22.09.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Гараев Петр Ильич

Мать: Гараева Степанида

Место жительства
12.09.1850
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Барановская волость, деревня Давыдовка
Рождение ребёнка
1856

Сын: Глухов Ботов Гараев Игаев Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Матрена Кононовна

дер. Собакина
Рождение ребёнка
1857

Сын: Гараев Св. 18.01.1888 Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Матрена Кононовна

дер. Собакина
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Тюрина Анисия Дмитриевна

Мать ребёнка: Матрена Кононовна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Гараев Сидор Дмитриевич

Мать ребёнка: Матрена Кононовна

Смерть
После 22.09.1885
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