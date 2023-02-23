Гараева Матрена Кононовна

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Матрена Кононовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Глухов Ботов Гараев Игаев Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Гараев Дмитрий Петрович

дер. Собакина
Рождение ребёнка
1857

Сын: Гараев Св. 18.01.1888 Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Гараев Дмитрий Петрович

дер. Собакина
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Тюрина Анисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Гараев Дмитрий Петрович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Гараев Сидор Дмитриевич

Отец ребёнка: Гараев Дмитрий Петрович

Смерть
Неизвестно
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