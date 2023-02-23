Гараева Матрена Кононовна

Матрена Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Глухов Ботов Гараев Игаев Илья Дмитриевич
Отец ребёнка: Гараев Дмитрий Петрович
дер. Собакина
Рождение ребёнка
1857
Сын: Гараев Св. 18.01.1888 Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Гараев Дмитрий Петрович
дер. Собакина
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Тюрина Анисия Дмитриевна
Отец ребёнка: Гараев Дмитрий Петрович
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Гараев Дмитрий Петрович
Смерть
Неизвестно