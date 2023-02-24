Глухов Ботов Гараев Игаев Илья Дмитриевич
Место рождениядер. Собакина
Дата рождения1856
Дата смерти26.08.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Гараев Дмитрий Петрович
Мать: Матрена Кононовна
дер. Собакина
Бракосочетание
28.10.1873
Жена: Агафья Федоровна
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1881
Дочь: Улитта Ильинична
Мать ребёнка: Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
24.05.1883
Дочь: Федосия Ильинична
Мать ребёнка: Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
24.07.1887
Сын: Глухов Ботов Гараев Евдоким Ильич
Мать ребёнка: Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Глухов Ботов Гараев Прохор Ильич
Мать ребёнка: Агафья Федоровна
Смерть
26.08.1902
умер с фамилией Ботов