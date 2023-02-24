Глухов Ботов Гараев Игаев Илья Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Ботов Гараев Игаев Илья Дмитриевич

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Место рождения

дер. Собакина

Дата рождения

1856

Дата смерти

26.08.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Гараев Дмитрий Петрович

Мать: Матрена Кононовна

дер. Собакина
Бракосочетание
28.10.1873

Жена: Агафья Федоровна

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1881

Дочь: Улитта Ильинична

Мать ребёнка: Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
24.05.1883

Дочь: Федосия Ильинична

Мать ребёнка: Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
24.07.1887

Сын: Глухов Ботов Гараев Евдоким Ильич

Мать ребёнка: Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Глухов Ботов Гараев Прохор Ильич

Мать ребёнка: Агафья Федоровна

Смерть
26.08.1902
умер с фамилией Ботов
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