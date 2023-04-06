(Сорокина или Юртаева) Агафья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
28.10.1873
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1881
Дочь: Улитта Ильинична
Отец ребёнка: Глухов Ботов Гараев Игаев Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.05.1883
Дочь: Федосия Ильинична
Отец ребёнка: Глухов Ботов Гараев Игаев Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.07.1887
Сын: Глухов Ботов Гараев Евдоким Ильич
Отец ребёнка: Глухов Ботов Гараев Игаев Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Глухов Ботов Гараев Прохор Ильич
Отец ребёнка: Глухов Ботов Гараев Игаев Илья Дмитриевич
Бракосочетание
01.07.1905
Смерть
Неизвестно