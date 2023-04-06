(Сорокина или Юртаева) Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сорокина или Юртаева) Агафья Федоровна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: (сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов

Мать: Юртаева Алена Петровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.10.1873

Муж: Глухов Ботов Гараев Игаев Илья Дмитриевич

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1881

Дочь: Улитта Ильинична

Отец ребёнка: Глухов Ботов Гараев Игаев Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.05.1883

Дочь: Федосия Ильинична

Отец ребёнка: Глухов Ботов Гараев Игаев Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.07.1887

Сын: Глухов Ботов Гараев Евдоким Ильич

Отец ребёнка: Глухов Ботов Гараев Игаев Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Глухов Ботов Гараев Прохор Ильич

Отец ребёнка: Глухов Ботов Гараев Игаев Илья Дмитриевич

Бракосочетание
01.07.1905

Муж: Чиндин Тиханкин Тож Лаврентий Николаев

Смерть
Неизвестно
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