Юртаева (Елена Петровна) Алена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
11.?.1848
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: (сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агафья Федоровна
Отец ребёнка: (сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Евгения Федоровна
Отец ребёнка: (сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов
Рождение ребёнка
23.03.1859
Дочь: Матрена Федоровна
Отец ребёнка: (сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов
Рождение ребёнка
06.09.1863
Отец ребёнка: (сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов
Рождение ребёнка
09.07.1866
Рождение ребёнка
14.10.1867
Смерть
Неизвестно