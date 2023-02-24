Юртаева (Елена Петровна) Алена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юртаева (Елена Петровна) Алена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Юртаев Кр 25.02.1866 Петр Максимович

Мать: Юртаева Марфа Филиппова

Бракосочетание
11.?.1848

Муж: (сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: (сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агафья Федоровна

Отец ребёнка: (сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Евгения Федоровна

Отец ребёнка: (сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов

Рождение ребёнка
23.03.1859

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: (сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов

Рождение ребёнка
06.09.1863

Сын: Юртаев Архип Федорович

Отец ребёнка: (сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов

Рождение ребёнка
09.07.1866

Сын: Юртаев? Сорокин? Антон Федорович

Отец ребёнка: (сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов

Рождение ребёнка
14.10.1867

Сын: Юртаев ? Сорокин? Андрей Федоров

Отец ребёнка: (сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов

Смерть
Неизвестно
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