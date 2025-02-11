Евгения Федоровна 24.12.1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Евгения Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 24.12.1856, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
(Сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов10.02.1830 г.р.
Мать
Юртаева Ум. В Александровке Казахстан Алена Алена/ Елена Петровна08.07.1824 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1856

Отец: (Сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов

Мать: Юртаева Ум. В Александровке Казахстан Алена Алена/ Елена Петровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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