Евгения Федоровна
женский, родилась 24.12.1856, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Отец(Сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов10.02.1830 г.р.
МатьЮртаева Ум. В Александровке Казахстан Алена Алена/ Елена Петровна08.07.1824 г.р.
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Рождение
24.12.1856
Отец: (Сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов
Мать: Юртаева Ум. В Александровке Казахстан Алена Алена/ Елена Петровна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно