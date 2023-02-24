Юртаев кр 25.02.1866 Петр Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юртаев кр 25.02.1866 Петр Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Юртаев Максим Павлов

Мать: Дарья Фомина

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Юртаева Алена Петровна

Мать ребёнка: Юртаева Марфа Филиппова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Юртаев Артемий Петров

Мать ребёнка: Юртаева Марфа Филиппова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Мавра Петровна

Мать ребёнка: Юртаева Марфа Филиппова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Юртаева Марфа Филиппова

Бракосочетание
20.?.1862

Жена: 2я Ивановна

Смерть
Неизвестно
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