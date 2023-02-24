Юртаев кр 25.02.1866 Петр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Юртаев Максим Павлов
Мать: Дарья Фомина
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Юртаева Алена Петровна
Мать ребёнка: Юртаева Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Юртаева Марфа Филиппова
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Мавра Петровна
Мать ребёнка: Юртаева Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Юртаева Марфа Филиппова
Бракосочетание
20.?.1862
Жена: 2я Ивановна
Смерть
Неизвестно