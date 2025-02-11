Юртаев Максим Павлов
мужской, родился 1759, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1818, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАнна Еремеева1742 г.р.
ОтецЮртуйка Васильев1737 г.р.
Супруги
Дарья Фомина1771 г.р.
Дети
(Юртаева) Ирина Максимова1794 г.р.
Юртаев Михаил Максимов1796 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Юртуйка Васильев
Мать: Анна Еремеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Фомина
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Юртаева) Ирина Максимова
Мать ребёнка: Дарья Фомина
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Дарья Фомина
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Юртаева) Елена Максимова
Мать ребёнка: Дарья Фомина
Рождение ребёнка
1807
Сын: Юртаев Кр 25.02.1866 Петр Максимович
Мать ребёнка: Дарья Фомина
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Дарья Фомина
Место жительства
1811
Место жительства
1816
Смерть
1818
Место жительства
1835