Юртаев Максим Павлов 1759 — найти родственников по фамилии на Familio

Юртаев Максим Павлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1759, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1818, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Анна Еремеева1742 г.р.
Отец
Юртуйка Васильев1737 г.р.
Супруги
Дарья Фомина1771 г.р.
Дети
(Юртаева) Ирина Максимова1794 г.р.
Юртаев Михаил Максимов1796 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Юртуйка Васильев

Мать: Анна Еремеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Фомина

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Юртаева) Ирина Максимова

Мать ребёнка: Дарья Фомина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1796

Сын: Юртаев Михаил Максимов

Мать ребёнка: Дарья Фомина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Юртаева) Елена Максимова

Мать ребёнка: Дарья Фомина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1807

Сын: Юртаев Кр 25.02.1866 Петр Максимович

Мать ребёнка: Дарья Фомина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1809

Сын: Юртаев Захар Максимов

Мать ребёнка: Дарья Фомина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

Смерть
1818
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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