Юртаев Михаил Максимов 1796 — найти родственников по фамилии на Familio

Юртаев Михаил Максимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1796, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1834, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Дарья Фомина1771 г.р.
Отец
Юртаев Максим Павлов1759 г.р.
Супруги
(Из Канадея) Пелагея Алексеева1796 г.р.
Дети
(Юртаева) Марфа Михайлова1814 г.р.
(Юртаева) Фёкла Михайлова1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Юртаев Максим Павлов

Мать: Дарья Фомина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

Бракосочетание
16.06.1812

Жена: (Из Канадея) Пелагея Алексеева

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Юртаева) Марфа Михайлова

Мать ребёнка: (Из Канадея) Пелагея Алексеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Юртаева) Фёкла Михайлова

Мать ребёнка: (Из Канадея) Пелагея Алексеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.01.1827

Дочь: (Юртаева) Ксения Михайловна

Мать ребёнка: (Из Канадея) Пелагея Алексеева

Рождение ребёнка
11.11.1829

Сын: Юртаев Филипп Михайлович

Мать ребёнка: (Из Канадея) Пелагея Алексеева

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Юртаева) Елена Михайлова

Мать ребёнка: (Из Канадея) Пелагея Алексеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1834
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

39

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