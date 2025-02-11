Юртаев Михаил Максимов
мужской, родился 1796, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1834, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьДарья Фомина1771 г.р.
ОтецЮртаев Максим Павлов1759 г.р.
Супруги
(Из Канадея) Пелагея Алексеева1796 г.р.
Дети
(Юртаева) Марфа Михайлова1814 г.р.
(Юртаева) Фёкла Михайлова1823 г.р.Показать еще 3
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Рождение
1796
Отец: Юртаев Максим Павлов
Мать: Дарья Фомина
Место жительства
1811
Бракосочетание
16.06.1812
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Юртаева) Марфа Михайлова
Мать ребёнка: (Из Канадея) Пелагея Алексеева
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Юртаева) Фёкла Михайлова
Мать ребёнка: (Из Канадея) Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
20.01.1827
Дочь: (Юртаева) Ксения Михайловна
Мать ребёнка: (Из Канадея) Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
11.11.1829
Мать ребёнка: (Из Канадея) Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Юртаева) Елена Михайлова
Мать ребёнка: (Из Канадея) Пелагея Алексеева
Смерть
1834
Место жительства
1835