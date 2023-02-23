(Из Канадея) Пелагея Алексеева

Пелагея Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Марья Михайлова

Отец ребёнка: Юртаев Михаил Максимов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Фёкла Михайлова

Отец ребёнка: Юртаев Михаил Максимов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Юртаев Михаил Максимов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юртаев Михаил Максимов

Смерть
Неизвестно
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