(Из Канадея) Пелагея Алексеева

Пелагея Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Марья Михайлова
Отец ребёнка: Юртаев Михаил Максимов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Фёкла Михайлова
Отец ребёнка: Юртаев Михаил Максимов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Юртаев Михаил Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно