Анна Еремеева
женский, родилась 1742, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 1791, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Юртуйка Васильев1737 г.р.
Дети
Анна Павлова1757 г.р.
Юртаев Максим Павлов1759 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юртуйка Васильев
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Юртуйка Васильев
Рождение ребёнка
1759
Сын: Юртаев Максим Павлов
Отец ребёнка: Юртуйка Васильев
Рождение ребёнка
1764
Сын: Федор Павлов
Отец ребёнка: Юртуйка Васильев
Рождение ребёнка
1767
Сын: Тимофей Павлов
Отец ребёнка: Юртуйка Васильев
Рождение ребёнка
1772
Сын: Федор Павлов
Отец ребёнка: Юртуйка Васильев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Михайла Павлов
Отец ребёнка: Юртуйка Васильев
Смерть
1791
Место жительства
1795