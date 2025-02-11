Анна Еремеева 1742 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Еремеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1742, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 1791, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Юртуйка Васильев1737 г.р.
Дети
Анна Павлова1757 г.р.
Юртаев Максим Павлов1759 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юртуйка Васильев

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Юртуйка Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1759

Сын: Юртаев Максим Павлов

Отец ребёнка: Юртуйка Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1764

Сын: Федор Павлов

Отец ребёнка: Юртуйка Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1767

Сын: Тимофей Павлов

Отец ребёнка: Юртуйка Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1772

Сын: Федор Павлов

Отец ребёнка: Юртуйка Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1783

Сын: Михайла Павлов

Отец ребёнка: Юртуйка Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1791
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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