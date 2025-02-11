Тимофей Павлов 1767 — найти родственников по фамилии на Familio

Тимофей Павлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1767, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1840, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Анна Еремеева1742 г.р.
Отец
Юртуйка Васильев1737 г.р.
Супруги
Пелагея Трофимова1776 г.р.
Переселен В Заренду 1851 Год Ульяна Тихонова1781 г.р.
Дети
Авдотья Тимофеева1811 г.р.
Иван Тимофеев1818 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Юртуйка Васильев

Мать: Анна Еремеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переселен В Заренду 1851 Год Ульяна Тихонова

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

28

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Авдотья Тимофеева

Мать ребёнка: Переселен В Заренду 1851 Год Ульяна Тихонова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

28

Рождение ребёнка
1818

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Переселен В Заренду 1851 Год Ульяна Тихонова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

40

Смерть
1840
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

40

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