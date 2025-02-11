Тимофей Павлов
мужской, родился 1767, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1840, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАнна Еремеева1742 г.р.
ОтецЮртуйка Васильев1737 г.р.
Супруги
Пелагея Трофимова1776 г.р.
Дети
Авдотья Тимофеева1811 г.р.
Иван Тимофеев1818 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Юртуйка Васильев
Мать: Анна Еремеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1795
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Авдотья Тимофеева
Мать ребёнка: Переселен В Заренду 1851 Год Ульяна Тихонова
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
1818
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Переселен В Заренду 1851 Год Ульяна Тихонова
Место жительства
1835
Смерть
1840
Место жительства
1850