Переселен В Заренду 1851 Год Ульяна Тихонова

Переселен в Заренду 1851 год Ульяна Тиханова
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Авдотья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Павлов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Переселен В Заренду 1851 Год Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Павлов
Смерть
Неизвестно