Переселен В Заренду 1851 Год Ульяна Тихонова

Переселен в Заренду 1851 год Ульяна Тиханова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переселен в Заренду 1851 год Ульяна Тиханова

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Авдотья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Павлов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Переселен В Заренду 1851 Год Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Павлов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Павлов

Смерть
Неизвестно
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