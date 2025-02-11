Авдотья Тимофеева
женский, родилась 1811, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьПереселен В Заренду 1851 Год Ульяна Тихонова1781 г.р.
ОтецТимофей Павлов1767 г.р.
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1816
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Переселена В Заренду 1851 Год) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Переселен В Заренду 1851 Год Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Переселен В Заренду 1851 Год Аввакум Федорович
Отец ребёнка: Переселен В Заренду 1851 Год Федор Гаврилов
Смерть
Неизвестно