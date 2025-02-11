Авдотья Тимофеева 1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Тимофеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1811, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Переселен В Заренду 1851 Год Ульяна Тихонова1781 г.р.
Отец
Тимофей Павлов1767 г.р.
Супруги
Переселен В Заренду 1851 Год Федор Гаврилов1810 г.р.
Дети
(Переселена В Заренду 1851 Год) Елена Федоровна1844 г.р.
Переселен В Заренду 1851 Год Аввакум Федорович1851 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Тимофей Павлов

Мать: Переселен В Заренду 1851 Год Ульяна Тихонова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переселен В Заренду 1851 Год Федор Гаврилов

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

28

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

40

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Переселена В Заренду 1851 Год) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Переселен В Заренду 1851 Год Федор Гаврилов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Переселен В Заренду 1851 Год Аввакум Федорович

Отец ребёнка: Переселен В Заренду 1851 Год Федор Гаврилов

в дороге

Смерть
Неизвестно

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