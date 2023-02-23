Переселен в Заренду 1851 год Федор Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переселен в Заренду 1851 год Федор Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Авдотья Тимофеева

Рождение ребёнка
1851

Сын: Переселен В Заренду 1851 Год Аввакум Федорович

Мать ребёнка: Авдотья Тимофеева

в дороге
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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