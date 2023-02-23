Переселен в Заренду 1851 год Федор Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
1851
Сын: Переселен В Заренду 1851 Год Аввакум Федорович
Мать ребёнка: Авдотья Тимофеева
в дороге
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Тимофеева
Смерть
Неизвестно