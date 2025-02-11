Юртуйка Васильев 1737 — найти родственников по фамилии на Familio

Юртуйка Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1737, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Васка Пуряскин1694 г.р.
Мать
Настасья Зенкина1692 г.р.
Супруги
Анна Еремеева1742 г.р.
Дети
Анна Павлова1757 г.р.
Юртаев Максим Павлов1759 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Васка Пуряскин

Мать: Настасья Зенкина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Еремеева

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Анна Еремеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1759

Сын: Юртаев Максим Павлов

Мать ребёнка: Анна Еремеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1764

Сын: Федор Павлов

Мать ребёнка: Анна Еремеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1767

Сын: Тимофей Павлов

Мать ребёнка: Анна Еремеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1772

Сын: Федор Павлов

Мать ребёнка: Анна Еремеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1783

Сын: Михайла Павлов

Мать ребёнка: Анна Еремеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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