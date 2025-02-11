Юртуйка Васильев
мужской, родился 1737, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецВаска Пуряскин1694 г.р.
МатьНастасья Зенкина1692 г.р.
Супруги
Анна Еремеева1742 г.р.
Дети
Анна Павлова1757 г.р.
Юртаев Максим Павлов1759 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Васка Пуряскин
Мать: Настасья Зенкина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Еремеева
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Анна Еремеева
Рождение ребёнка
1759
Сын: Юртаев Максим Павлов
Мать ребёнка: Анна Еремеева
Рождение ребёнка
1764
Сын: Федор Павлов
Мать ребёнка: Анна Еремеева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Тимофей Павлов
Мать ребёнка: Анна Еремеева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Федор Павлов
Мать ребёнка: Анна Еремеева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Михайла Павлов
Мать ребёнка: Анна Еремеева
Смерть
Неизвестно