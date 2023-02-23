Татяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1807

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Карпушкин Пахом Кононов

Отец ребёнка: Карпушкин Конон Карпов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Василиса Кононова

Отец ребёнка: Карпушкин Конон Карпов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Анна Кононова

Отец ребёнка: Карпушкин Конон Карпов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпушкин Иван 1854

Отец ребёнка: Карпушкин Конон Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпушкин Конон Карпов

Смерть
Около 1807
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