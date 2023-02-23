Татяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Карпушкин Конон Карпов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Василиса Кононова
Отец ребёнка: Карпушкин Конон Карпов
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Анна Кононова
Отец ребёнка: Карпушкин Конон Карпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпушкин Иван 1854
Отец ребёнка: Карпушкин Конон Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1807