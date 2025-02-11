Дементьева (Карпушкина) Анна Кононовна 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Дементьева (Карпушкина) Анна Кононовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1843, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 10.12.1915, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Карпушкин Конон Карпов1805 г.р.
Мать
Татьяна Павлова1805 г.р.
Супруги
Дементьев Иван Яковлевич01.06.1843 г.р.
Дети
(Дементьева) Прасковья Ивановна02.11.1864 г.р.
(Дементьева) Варвара Ивановна03.12.1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Карпушкин Конон Карпов

Мать: Татьяна Павлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

38

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

36

Бракосочетание
31.01.1864

Муж: Дементьев Иван Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.11.1864

Дочь: (Дементьева) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Дементьев Иван Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.12.1866

Дочь: (Дементьева) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Дементьев Иван Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.07.1869

Дочь: (Дементьева) Марина Ивановна

Отец ребёнка: Дементьев Иван Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.07.1871

Дочь: (Дементьева) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Дементьев Иван Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.06.1874

Дочь: (Дементьев) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Дементьев Иван Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: (Дементьева) Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Дементьев Иван Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.02.1880

Сын: Дементьев Тарас Иванович

Отец ребёнка: Дементьев Иван Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
10.12.1915
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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