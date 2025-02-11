Дементьева (Карпушкина) Анна Кононовна
женский, родилась 1843, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 10.12.1915, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКарпушкин Конон Карпов1805 г.р.
МатьТатьяна Павлова1805 г.р.
Супруги
Дементьев Иван Яковлевич01.06.1843 г.р.
Дети
(Дементьева) Прасковья Ивановна02.11.1864 г.р.
(Дементьева) Варвара Ивановна03.12.1866 г.р.Показать еще 5
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Рождение
1843
Отец: Карпушкин Конон Карпов
Мать: Татьяна Павлова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
31.01.1864
Рождение ребёнка
02.11.1864
Дочь: (Дементьева) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Дементьев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
03.12.1866
Дочь: (Дементьева) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Дементьев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
12.07.1869
Дочь: (Дементьева) Марина Ивановна
Отец ребёнка: Дементьев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
30.07.1871
Дочь: (Дементьева) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Дементьев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
16.06.1874
Дочь: (Дементьев) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Дементьев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: (Дементьева) Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Дементьев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
16.02.1880
Отец ребёнка: Дементьев Иван Яковлевич
Смерть
10.12.1915