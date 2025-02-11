Карпушкин Пахом Кононов 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Карпушкин Пахом Кононов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1830, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Карпушкин Конон Карпов1805 г.р.
Мать
Татьяна Павлова1805 г.р.
Супруги
Карпушкина Настасья СергеевнаОколо 1830 г.р.
Дети
Кирдянова (Карпушкина) Феодосья Пахомовна1856 г.р.
(Карпушкина) Настасья ПахомоваОколо 1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Карпушкин Конон Карпов

Мать: Татьяна Павлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпушкина Настасья Сергеевна

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

38

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кирдянова (Карпушкина) Феодосья Пахомовна

Мать ребёнка: Карпушкина Настасья Сергеевна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

36

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: (Карпушкина) Настасья Пахомова

Мать ребёнка: Карпушкина Настасья Сергеевна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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