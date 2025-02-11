Карпушкин Пахом Кононов
мужской, родился 1830, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКарпушкин Конон Карпов1805 г.р.
МатьТатьяна Павлова1805 г.р.
Супруги
Карпушкина Настасья СергеевнаОколо 1830 г.р.
Дети
(Карпушкина) Настасья ПахомоваОколо 1858 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Карпушкин Конон Карпов
Мать: Татьяна Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кирдянова (Карпушкина) Феодосья Пахомовна
Мать ребёнка: Карпушкина Настасья Сергеевна
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: (Карпушкина) Настасья Пахомова
Мать ребёнка: Карпушкина Настасья Сергеевна
Смерть
Неизвестно