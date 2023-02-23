Карпушкина Настасья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпушкина Настасья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Федосья Пахомова

Отец ребёнка: Карпушкин Пахом Кононов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Настасья Пахомова

Отец ребёнка: Карпушкин Пахом Кононов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпушкин Пахом Кононов

Смерть
Неизвестно
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