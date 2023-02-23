Карпушкина Настасья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Федосья Пахомова
Отец ребёнка: Карпушкин Пахом Кононов
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Настасья Пахомова
Отец ребёнка: Карпушкин Пахом Кононов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно