Гараева Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Гараев Петр Ильич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Гараев Петр Ильич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Гараев Петр Ильич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Екатерина Анисия
Отец ребёнка: Гараев Петр Ильич
Смерть
До 1850