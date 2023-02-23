Гараева Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гараева Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гараев Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Гараев Петр Ильич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Гараев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Гараев Петр Ильич

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Гараев Епифан Петрович

Отец ребёнка: Гараев Петр Ильич

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Екатерина Анисия

Отец ребёнка: Гараев Петр Ильич

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1850
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