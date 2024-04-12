Гараев Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гараев Сергей Петрович

Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Гараев Петр Ильич

Мать: Гараева Степанида

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
12.09.1850
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Барановская волость, деревня Давыдовка
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мелания Сергеевна

Мать ребёнка: Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гараев Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Анастасия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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