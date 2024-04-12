Гараев Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Гараев Петр Ильич
Мать: Гараева Степанида
Место жительства
12.09.1850
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Барановская волость, деревня Давыдовка
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мелания Сергеевна
Мать ребёнка: Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анастасия Федоровна
Смерть
Неизвестно