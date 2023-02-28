Тюрин св во 20.01.1939 Семен Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрин св во 20.01.1939 Семен Андреевич

Тюрин св во 20.01.1939 Семен Андреевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.07.1903

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1903

Отец: Тюрин Андрей Николаевич

Мать: Тюрина Анисия Дмитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Владимир Семенович

Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Александр Семенович

Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Евдокия Тарасовна

Смерть
1944
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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