Тюрин св во 20.01.1939 Семен Андреевич
Место рождения
Дата рождения21.07.1903
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1903
Отец: Тюрин Андрей Николаевич
Мать: Тюрина Анисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрин Александр Семенович
Мать ребёнка: Тюрина Евдокия Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Евдокия Тарасовна
Смерть
1944
Похороны
Неизвестно