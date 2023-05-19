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Тюрина Евдокия Тарасовна

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.03.1905

Дата смерти

18.09.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюрин Св Во 20.01.1939 Семен Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Владимир Семенович

Отец ребёнка: Тюрин Св Во 20.01.1939 Семен Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюрин Св Во 20.01.1939 Семен Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Александр Семенович

Отец ребёнка: Тюрин Св Во 20.01.1939 Семен Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюрин Св Во 20.01.1939 Семен Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюрин Св Во 20.01.1939 Семен Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Св Во 20.01.1939 Семен Андреевич

Смерть
18.09.1968
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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