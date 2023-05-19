Тюрина Евдокия Тарасовна
Место рождения
Дата рождения01.03.1905
Дата смерти18.09.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тюрин Св Во 20.01.1939 Семен Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрин Александр Семенович
Отец ребёнка: Тюрин Св Во 20.01.1939 Семен Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.1968
Похороны
Неизвестно