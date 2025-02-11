Тюрин Св. О Р.2.04.1965 Алексей Уч. Вов Андреевич
мужской, родился 09.03.1900, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 14.11.1981
ОтецТюрин Андрей Николаевич19.08.1864 г.р.
МатьТюрина (Гараева) Анисия Анисия/ Анна ДмитриевнаОколо 1861 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
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Сын: Тюрин Василий Уч Вов Алексеевич
Мать ребёнка: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна
Дочь: Бурнаева (Тюрина) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна
Сын: Тюрин /Смышляевка/ Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна
Мать ребёнка: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна
Дочь: (Тюрина) Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна
Дочь: Тюрина /Смышляевка/ (Тюрина) Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна
Сын: Тюрин /Сызрань Ж/Д/ Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна
Сын: Тюрин /Пенза, Аграном/ Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна