Тюрин Св. О Р.2.04.1965 Алексей Уч. Вов Андреевич 09.03.1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюрин Св. О Р.2.04.1965 Алексей Уч. Вов Андреевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 09.03.1900, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 14.11.1981

Отец
Тюрин Андрей Николаевич19.08.1864 г.р.
Мать
Тюрина (Гараева) Анисия Анисия/ Анна ДмитриевнаОколо 1861 г.р.
Супруги
Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна11.05.1897 г.р.
Дети
Тюрин Василий Уч Вов АлексеевичОколо 30.01.1920 г.р.
Бурнаева (Тюрина) Надежда Алексеевна28.09.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1900

Отец: Тюрин Андрей Николаевич

Мать: Тюрина (Гараева) Анисия Анисия/ Анна Дмитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна

Крещение
11.03.1900
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 30.01.1920

Сын: Тюрин Василий Уч Вов Алексеевич

Мать ребёнка: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.09.1923

Дочь: Бурнаева (Тюрина) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Тюрин /Смышляевка/ Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна

Рождение ребёнка
11.02.1929

Сын: Тюрин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна

Рождение ребёнка
02.04.1930

Дочь: (Тюрина) Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Тюрина /Смышляевка/ (Тюрина) Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна

Рождение ребёнка
01.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.11.1936

Сын: Тюрин /Сызрань Ж/Д/ Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна

Рождение ребёнка
09.05.1939

Сын: Тюрин /Пенза, Аграном/ Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна

Смерть
14.11.1981

Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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